Informations pratiques

Clairvaux-d’Aveyron

Club de vol libre Journée des 40 ans

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre au foyer rural de Bruejouls animations, spectacles et concerts gratuits Journée ouverte à toutes et tous –

PROGRAMME DE LA JOURNÉE:

12h repas partagé en mode auberge espagnoles

De 14h à 18h jeux en bois avec la compagnie Fêtes vos jeux

Dans l’après-midi animations, vols, surprises…(si mère météo est clémente)

18h spectacle avec le compagnie La Melette Quand les hommes auront des ailes

à Partir de 19h apéro au son de DJ FLEGMATIC Eriba Sound System

à 20h repas convivial préparé par nos soins (sur réservation)

à 21h30 concert des Témoins de Jah’Voine rock ska made in Levezou

…et fin de soirée avec Eriba Sound System

Bar et restauration sur place

Venez nombreux, partager, rêver et faire la fête .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Saturday, September 19, at the Bruejouls Community Center: free activities, shows, and concerts—Open House for Everyone—

L’événement Club de vol libre Journée des 40 ans Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)