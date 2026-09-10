Club du Bourg, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Informations pratiques

Club du Bourg Mardi 6 octobre, 18h00 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:30:00+02:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr

Club de lecture

Magnific