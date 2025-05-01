Club enfants au bassin de la Villette
Club enfants au bassin de la Villette samedi 4 juillet 2026.
Les animations porteront sur des éléments comme des cabanes, une tyrolienne de 20m pour les enfants, des plots d’équilibre, des filets, une poutre, un pan d’escalade et un toboggan. De quoi occuper les enfants de 3 à 7 ans toute la journée !
Des animations sont proposées pour les jeunes enfants autour de la thématique de la plage.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 19h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T13:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T13:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T13:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T13:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T13:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T13:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T13:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T13:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T13:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T13:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T13:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T13:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T13:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T13:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T13:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T13:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00