CLUB LECTURE Bibliothèque de Commer Commer

Commer

CLUB LECTURE

Bibliothèque de Commer 2 Rue des Acacias Commer Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

RDV à la bibliothèque de Commer pour le club lecture !

Le Club Lecture de Commer vous accueille pour des rencontres autour d’un auteur, d’un thème, de vos coups de coeur. Venez partager la diversité de nos émotions littéraires dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Informations au 02 43 11 19 81

Ados/adultes .

Bibliothèque de Commer 2 Rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

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English :

See you at the Commer library for the book club!

L’événement CLUB LECTURE Commer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co