Club lecture Kanfen Kanfen

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Mardi 2026-03-03 20:00:00

2026-03-03

Venez partager !

Un livre que vous avez aimé ? Un auteur qui vous a marqué ? Ou simplement une lecture qui vous tient à cœur ! Pas de thème imposé cette fois !Romans, BD, essais, classiques ou nouveautés…

Inscription uniquement par message sur Facebook ou Instagram.Tout public

57330 Moselle Grand Est

Come and share!

A book you’ve loved? An author who has made an impression on you? Or simply a book that’s close to your heart! No theme imposed this time! Novels, comics, essays, classics or new releases?

Registration only by message on Facebook or Instagram.

