Kanfen

Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen

Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Ouverture inédite de la casemate Ouest au Bois de Kanfen !

Au programme Tirs de canons, démarrage du moteur CLM PJ65 de la casemate, mais aussi visite à la lueur des lampes à pétrole le soir.

Une restauration et une buvette sur place seront proposées.Tout public

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Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 6 85 02 55 25 aspmh57@gmail.com

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English :

Unique opening of the West casemate in the Bois de Kanfen!

On the program: cannon firings, start-up of the casemate’s CLM PJ65 engine, and evening visits by oil lamp.

Catering and refreshments will be available on site.

L’événement Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen Kanfen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS