Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen Kanfen
Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen Kanfen samedi 23 mai 2026.
Kanfen
Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen
Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 14:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Ouverture inédite de la casemate Ouest au Bois de Kanfen !
Au programme Tirs de canons, démarrage du moteur CLM PJ65 de la casemate, mais aussi visite à la lueur des lampes à pétrole le soir.
Une restauration et une buvette sur place seront proposées.Tout public
0 .
Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 6 85 02 55 25 aspmh57@gmail.com
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English :
Unique opening of the West casemate in the Bois de Kanfen!
On the program: cannon firings, start-up of the casemate’s CLM PJ65 engine, and evening visits by oil lamp.
Catering and refreshments will be available on site.
L’événement Évènement historique aux Casemates du Bois de Kanfen Kanfen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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