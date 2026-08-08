Club lecture Les dévoreurs de livres Chartres
mercredi 30 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Club lecture Les dévoreurs de livres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-30
Tu as entre 11 et 14 ans ? Pauline et Romane t’attendent au club Les dévoreurs de livres , l’occasion de partager des lectures de tous horizons.
Réservation conseillée. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Are you between 11 and 14 years old? Pauline and Romane are waiting for you at the %AB Les d%E9voreurs de livres %BB club—a chance to share books from all kinds of genres.
L’événement Club lecture Les dévoreurs de livres Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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