Informations pratiques

Chartres

Club lecture Les dévoreurs de livres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-30

Tu as entre 11 et 14 ans ? Pauline et Romane t’attendent au club Les dévoreurs de livres , l’occasion de partager des lectures de tous horizons.

Réservation conseillée. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Are you between 11 and 14 years old? Pauline and Romane are waiting for you at the %AB Les d%E9voreurs de livres %BB club—a chance to share books from all kinds of genres.

L’événement Club lecture Les dévoreurs de livres Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES