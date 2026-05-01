Club nature A la découverte des orchidées sauvages Soléole Accueil Nature Landremont

Landremont

Club nature A la découverte des orchidées sauvages

Soléole Accueil Nature 1 route de Bezaumont Landremont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Partez à la découverte des orchidées sauvages avec le Club Nature Graines et Fourmis de l’Agora de PAMbio !

Claude Robert et le Club Nature vous donnent rendez-vous au gîte Soléole à Landremont, pour partir à la recherche des orchidées sauvages de notre région…

Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais les pelouses calcaires de notre secteur en regorgent ! Pour en profiter, il nous faut apprendre à ouvrir les yeux… en les respectant et en restant à distance !

Balade familiale tous publics d’environ 2 heures guidée par Claude Robert

Prévoir chaussures confortables et goûter tiré du sac

Participation libre et consciente

Renseignements au 06 83 59 09 76Tout public

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Soléole Accueil Nature 1 route de Bezaumont Landremont 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 59 09 76

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English :

Discover wild orchids with the Club Nature Graines et Fourmis de l’Agora de PAMbio!

Claude Robert and the Club Nature invite you to the Gîte Soléole in Landremont, in search of the wild orchids of our region…

Yes, you may not have known it, but the limestone lawns in our area are teeming with them! To make the most of them, we need to learn to open our eyes… while respecting them and keeping our distance!

Family outing for all ages, approx. 2 hours, guided by Claude Robert

Bring comfortable shoes and a packed lunch

Free and conscious participation

Information: 06 83 59 09 76

L’événement Club nature A la découverte des orchidées sauvages Landremont a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PONT A MOUSSON