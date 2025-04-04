Club nature adulte Conférence Invitation au sein d’une famille de guêpiers ligériens Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte Conférence Invitation au sein d’une famille de guêpiers ligériens

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Yves Contant, passionné d’ornithologie et bénévole à la LPO, nous fait voyager à travers ses photos.

Yves nous emmène, lors de cette conférence, dans une famille de Guêpiers d’Europe en nous offrant de savoureuses observations de leur vie quotidienne.

En partenariat avec la LPO BFC. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Club nature adulte Conférence Invitation au sein d’une famille de guêpiers ligériens

L’événement Club nature adulte Conférence Invitation au sein d’une famille de guêpiers ligériens Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)