Club nature: graines de passions Trégourez

Trégourez

Club nature: graines de passions

Graines de Passions Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Club nature organisé par Graines de passions

Tu aimes jouer dehors ? partir à la rechercher des secrets de la nature ? Tu as entre 7 et 12 ans ? alors viens nous rejoindre!

A Trégourez, les jeudis de l’été c’est de 14h30 à 17h00: construction d’un affût, cookies aux fleurs, baume magique, peinture aux coquelicots, bricolage nature, chasse aux trésors.

EN JUILLET:

> Le 9: bricolage nature: attrape-rêves, baguette magique, bijou forestier, porte-bonheur… viens créer tes jouets avec des éléments naturels

> Le 16: top chef.e buissonnier.ère: Cuisinons ensemble les plantes comestibles du jardin. Au goûter: amuse bouches salésn sucrés et boissons aux fleurs!

> Le 23: Mon arbre sacré: Viens t’amuser avec les arbres, les décorer, les peindre et les protéger! Peut-être rencontreras-tu ton arbre sacré

> Le 30: petit naturalise deviendra grand: Viens enquêter pour découvrir les oiseaux et les p’tites bêtes du moment! Epuisettes, amplificateur sonore et loupes seront à ta disposition pour partir à leur recherche

EN AOUT:

> Le 6: graine de sorcière: Viens fabriquer un sirop aux pouvoirs magiques! Tu apprendras comment les plantes soignent. Mais chut, c’est un secret!

> Le 13: magiciennes des couleurs: Légumes, fleurs, fruits seront au rendez-vous pour fabriquer tes peintures naturelles. Viens créer tes couleurs pour maquiller la nature (ou tes ami(e)s)!

> Le 20: construction d’un affût: Allons nous installer dans un bois pour construire un affût. Cette cachette te permettra d’observer les alentours en toute discrétion!

> Le 27: chasse aux trésors: Réservé aux enfants ayant participé à minimum 3 animations dans l’été. Une chasse aux trésors en pleine nature pour célébrer tous ensemble la fin du club!

tarifs: 15€/atelier et places limitées

Inscription obligatoire avant le 1er juillet 2026 par mail sur contact@graines-de-passions.fr

Pour plus d’infos contacter le 07 89 63 15 91 ou le 06 17 77 16 39 .

Graines de Passions Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 17 77 16 39

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English :

L’événement Club nature: graines de passions Trégourez a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou