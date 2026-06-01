Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale), Taproom Aerofab, Nantes

Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale) Mercredi 10 juin, 20h30 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:29:00+02:00

Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:29:00+02:00

1h30 de spectacle où vous ne savez pas ce que vous allez écouter.

Une sélection musicale éclectique de 8 à 10 morceaux

Des récits, des anecdotes et des visuels surprenants mais surtout un système son haut de gamme pour une expérience sonore hors normes

Pour la première fois au Hangar à Bananes à Nantes, à la Taproom AÉRoFAB

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/club-soundwich-lheure-de-grande-ecoute »}]

Depuis 2023, Club Soundwich organise des sessions d’écoute dans un format unique en France. club soundwich spectacle