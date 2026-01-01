Club tricot Bibliothèque Vaclav Havel Paris
Club tricot Bibliothèque Vaclav Havel Paris samedi 31 janvier 2026.
Une fois par mois, apportez vos pelotes et vos aiguilles et venez échanger conseils, astuces et moment convivial entre amatrices et amateurs de travaux d’aiguille !
Venez tricoter, crocheter, carder et, surtout, échanger en toute convivialité ! Débutant·es bienvenu·es !
Le samedi 27 juin 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 25 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 21 mars 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 28 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel
