Club tricot Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Une fois par mois, apportez vos pelotes et vos aiguilles et venez échanger conseils, astuces et moment convivial entre amatrices et amateurs de travaux d’aiguille !

Venez tricoter, crocheter, carder et, surtout, échanger en toute convivialité ! Débutant·es bienvenu·es !

Le samedi 27 juin 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 25 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 21 mars 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 28 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T15:30:00+01:00

fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-31T14:30:00+02:00_2026-01-31T16:00:00+02:00;2026-02-28T14:30:00+02:00_2026-02-28T16:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaclav Havel et trouvez le meilleur itinéraire

