Anizy-le-Grand

CLUB TRICO’THÉ

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-09-22 16:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Rendez-vous le mardi 22 septembre 2026 de 14h00 à 16h00 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Venez partager un moment convivial autour du tricot et du crochet !

Chacun apporte son ouvrage pour avancer ensemble, échanger des astuces et partager ses expériences autour d’un café ou d’un thé dans une ambiance chaleureuse.

Tarifs Gratuit, sur inscription, public adulte initié.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr

Rendez-vous le mardi 22 septembre 2026 de 14h00 à 16h00 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Venez partager un moment convivial autour du tricot et du crochet !

Chacun apporte son ouvrage pour avancer ensemble, échanger des astuces et partager ses expériences autour d’un café ou d’un thé dans une ambiance chaleureuse.

Tarifs Gratuit, sur inscription, public adulte initié.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr .

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France mediatheque@anizylegrand.fr

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English :

Meet us on Tuesday, September 22, 2026 from 2:00 to 4:00 pm at the Médiathèque d?Anizy-le-Grand? Les Feuillets d?Hermione .

On the program:

Come and share a convivial moment around knitting and crochet!

Everyone brings their own work to progress together, exchange tips and share experiences over a cup of coffee or tea in a warm and friendly atmosphere.

Fees: Free, with registration, for adults with some experience.

Information by e-mail: mediatheque@anizylegrand.fr

L’événement CLUB TRICO’THÉ Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard