Anizy-le-Grand

Evasystoires, Chat alors !

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:45:00

fin : 2026-09-23 11:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Rendez-vous le mercredi 23 septembre 2026 de 10 h 45 à 11 h 30 à Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Un rendez-vous tout en douceur pour les petites oreilles (de 3 à 5 ans), accompagnées d’un parent. Au programme des histoires de chats, des comptines et des chansons accompagnées de guitare et de violon, dans une ambiance joyeuse et musicale.

Tarifs Gratuit, sur inscription.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr

Rendez-vous le mercredi 23 septembre 2026 de 10 h 45 à 11 h 30 à Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Un rendez-vous tout en douceur pour les petites oreilles (de 3 à 5 ans), accompagnées d’un parent. Au programme des histoires de chats, des comptines et des chansons accompagnées de guitare et de violon, dans une ambiance joyeuse et musicale.

Tarifs Gratuit, sur inscription.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr .

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France mediatheque@anizylegrand.fr

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English :

Meet us on Wednesday, September 23, 2026 from 10:45 to 11:30 a.m. at Médiathèque d?Anizy-le-Grand? Les Feuillets d?Hermione .

On the program:

A gentle rendezvous for little ears (3 to 5 years), accompanied by a parent. On the program: cat stories, nursery rhymes and songs accompanied by guitar and violin, in a joyful, musical atmosphere.

Prices: Free, with registration.

Information by e-mail: mediatheque@anizylegrand.fr

L’événement Evasystoires, Chat alors ! Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard