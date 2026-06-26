Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris samedi 27 juin 2026.
Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris Samedi 27 juin, 23h00
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ! Dernier de la saison !! Soyez au rdv !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T23:59:00.000+02:00
1
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris
- SOLIDAYS 2026 – PASS 3 JOURS 59€ – HIPPODROME PARISLONGCHAMP Paris 26 juin 2026
- SOLIDAYS 2026 – PASS 3 JOURS 39€ – HIPPODROME PARISLONGCHAMP Paris 26 juin 2026
- SOLIDAYS 2026 – PASS 3 JOURS 149€ – HIPPODROME PARISLONGCHAMP Paris 26 juin 2026
- SOLIDAYS 2026 – PASS 3 JOURS 69€ – HIPPODROME PARISLONGCHAMP Paris 26 juin 2026
- SOLIDAYS 2026 – PASS 3 JOURS 109€ – HIPPODROME PARISLONGCHAMP Paris 26 juin 2026