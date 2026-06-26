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Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris

Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris

Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Punk Paradise

Adresse : 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 - Paris

Ville : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Club Tropicalia 27/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris Samedi 27 juin, 23h00

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ! Dernier de la saison !! Soyez au rdv !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T23:59:00.000+02:00

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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris


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