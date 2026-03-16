Club Vosgien Fête Montagnarde au Chalet Erichson

Chalet Erichson Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Fête montagnarde Chalet Erichson au Gaertlesrain, marche, repas et animation musicale tout au long de la journée.

Les samedi 1er et dimanche 2 août 2026 à partir de 11 heures LE CHALET ERICHSON EST EN FÊTE !

Accès par le parking du Tanet et le Lac Vert ou par le Parking du Dreieck sur la route des crêtes. Boissons, petite restauration, animation musicale… plus d’informations auprès de Paul-André SIMON tel 06 86 41 88 95 simluss57@gmail.com

Le dimanche 2 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNÉE APÉRITIVE vers le Chalet Erichson en fête.

Départ à 9 h 30 du parking de la station du Tanet, 2 h 30 de marche, 6 km, 350 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr .

Chalet Erichson Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 41 88 95 simluss57@gmail.com

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English :

Mountain festival Chalet Erichson at Gaertlesrain, walk, meal and musical entertainment all day long.

L’événement Club Vosgien Fête Montagnarde au Chalet Erichson Soultzeren a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster