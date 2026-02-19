Club Vosgien Marche d’orientation Soultzeren

Club Vosgien Marche d’orientation

Envie de prendre l’air et de découvrir des paysages à couper le souffle ? Rejoignez les sorties du Club Vosgien pour explorer les plus beaux sentiers, partager un moment convivial et vivre la nature autrement, en toute sécurité et dans la bonne humeur.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une MARCHE D’ORIENTATION, à la recherche des balises avec la carte et la boussole. La marche d’orientation allie l’aspect ludique et physique.



Départ à 13 heures du parking de la station du Tanet (attention ce n’est pas la Gare de Munster comme d’habitude !). 3 à 5 heures de marche, environ 8 km et 300 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Inscription obligatoire avant le 7 juin auprès de Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com



Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Parking de la station du Tanet Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com

Looking for fresh air and breathtaking scenery? Join Club Vosgien outings to explore the most beautiful trails, share a convivial moment and experience nature in a different way, in complete safety and good spirits.

