Club Vosgien Initiation à la marche d’orientation Munster

Club Vosgien Initiation à la marche d’orientation

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Que vous soyez marcheur occasionnel ou randonneur passionné, chaque sortie est l’occasion de partager un moment nature, de faire de belles rencontres et de vivre une expérience authentique au grand air.

Samedi 30 mai 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster propose une INITIATION A LA MARCHE DORIENTATION afin de vous familiariser avec la carte IGN et la boussole sur le terrain et ne plus jamais avoir peur de vous perdre. Parcours facile d’environ 5 km, durée 2 h 30 à 3 h, difficulté 1/5. Sous forme de jeu, 12 balises seront à trouver.

Rendez-vous à partir de 13 h 30 au parc Hartmann, rue de la gare à MUNSTER, pour constituer les équipes. Chaque équipe partira avec un guide. Prévoir l’équipement nécessaire pour la marche et si vous avez une boussole, n’hésitez pas à la prendre.

Sortie limitée à 6 personnes par équipe. Inscription obligatoire auprès d’Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 51 14 83 isadv@orange.fr

Whether you’re an occasional walker or a keen hiker, every outing is an opportunity to share a moment in nature, meet new people and enjoy an authentic outdoor experience.

