Club Vosgien La nuit des étoiles Munster
Club Vosgien La nuit des étoiles Munster samedi 1 août 2026.
Club Vosgien La nuit des étoiles
16 16 rue du Docteur Heid Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 22:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Balade familiale pour l’observation des étoiles et de quelques planètes.
Samedi 1er août 2026, à l’occasion de la NUIT DES ÉTOILES le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade nocturne facile avec l’observation du ciel étoilé.
Rendez-vous à 22 heures au Stade du Leymel, 16 rue du docteur Heid à Munster (Attention ce n’est pas place de la gare comme mentionné sur le programme des randonnées 2026 du Club Vosgien !).
1 h 30 de marche, 3 km, 50 m de dénivelé, accessible à tous (1/5). Guide Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com .
16 16 rue du Docteur Heid Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com
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English :
Family outing to observe the stars and some of the planets.
L’événement Club Vosgien La nuit des étoiles Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster