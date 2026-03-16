Club Vosgien La nuit des étoiles

16 16 rue du Docteur Heid Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Balade familiale pour l’observation des étoiles et de quelques planètes.

Samedi 1er août 2026, à l’occasion de la NUIT DES ÉTOILES le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade nocturne facile avec l’observation du ciel étoilé.

Rendez-vous à 22 heures au Stade du Leymel, 16 rue du docteur Heid à Munster (Attention ce n’est pas place de la gare comme mentionné sur le programme des randonnées 2026 du Club Vosgien !).

1 h 30 de marche, 3 km, 50 m de dénivelé, accessible à tous (1/5). Guide Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com .

16 16 rue du Docteur Heid Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com

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English :

Family outing to observe the stars and some of the planets.

L’événement Club Vosgien La nuit des étoiles Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster