Club Vosgien Le Klintzkopf

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

8 heures de marche, 24 km, 1100 m de dénivelé, pour randonneurs confirmés (difficulté 4/5 !).

Mardi 14 juillet 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de SONDERNACH au KLINTZKOPF. Le Klintzkopf, cinquième sommet le plus haut des Vosges, situé au cœur d’une zone protégée accessible seulement 5 mois de l’année, domine la plus haute hêtraie des Vosges.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 8 heures de marche, 24 km, 1100 m de dénivelé, pour randonneurs confirmés (difficulté 4/5 !). Inscription obligatoire auprès du guide Jean-Claude CHARLES tel 06 36 75 75 91.

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 75 75 91

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English :

8-hour walk, 24 km, 1100 m ascent, for experienced hikers (difficulty 4/5!).

L’événement Club Vosgien Le Klintzkopf Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster