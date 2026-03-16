Club Vosgien Le tour du Steinberg

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Nous passerons vers les mégalithes du Steinberg, menhirs naturels en granite datant de l’ère primaire.

Mardi 7 juillet 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire LE TOUR DU STEINBERG. Vous découvrirez les mégalithes du Steinberg, menhirs naturels en granite datant de l’ère primaire qui sont, d’après la légende, un lieu cosmo-tellurique objet d’un ancien culte païen. Superbes points de vue.

Départ à 14 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 2 heures de marche, 5 km, 200 m de dénivelé, facile (1/5).

Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

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English :

We pass the Steinberg megaliths, natural granite menhirs dating from the primary era.

L’événement Club Vosgien Le tour du Steinberg Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster