Club Vosgien Les deux Hohnack

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 13:30:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

3 heures de marche, 8 km, 300 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Mardi 4 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée par LES DEUX HOHNACK. En partant à proximité d’Obschel, nous nous dirigerons vers la Croix de Wihr (qui commémore une embuscade française en 1914) et nous découvrirons les roches du Grand Hohnack et leurs curieuses cupules puis les ruines du château de Petit Hohnack.

Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage. 3 heures de marche, 8 km, 300 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

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English :

3-hour walk, 8 km, 300 m ascent, medium difficulty (2/5).

L’événement Club Vosgien Les deux Hohnack Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster