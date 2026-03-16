Club Vosgien Les poilus de l’Alaska

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

4 h de marche, 10 km, 530 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Jeudi 23 juillet 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée pour découvrir LES POILUS DE L’ALASKA, ces chiens de traineaux héros de la Grande Guerre auxquels une stèle a été érigée. Vous aurez en prime des points de vue époustouflants depuis la grande Crête et un retour par les lacs.

Départ à 9 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 4 heures de marche, 10 km, 530 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Claude SYREN tel 07 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

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English :

4 h of walking, 10 km, 530 m of ascent, difficulty 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Les poilus de l’Alaska Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster