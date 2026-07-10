Informations pratiques

Gunsbach

Club Vosgien Marche rose contre le cancer

23 Rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

La Marche Rose est un événement solidaire réunissant des participants engagés dans la lutte contre le cancer. Dans une ambiance conviviale, chacun marche pour sensibiliser, soutenir les malades et financer la recherche. Un moment d’unité et d’espoir pour un avenir sans cancer.

Dimanche 11 octobre 2026, venez nombreux participer à notre quatrième MARCHE ROSE CONTRE LE CANCER. C’est la quatrième édition et l’année dernière 3500 euros ont été remis à la ligue contre le cancer grâce à votre participation !

Départs à partir de 9 heures à la Maison du Fromage à Gunsbach. Plusieurs balades guidées de difficulté 1/5 (facile) et 2/5 (moyenne). Restauration sur place.

Inscription en ligne sur notre site www.vallee-munster.eu/club-vosgien et plus d’informations auprès d’Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr 0 .

23 Rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 51 14 83 isadv@orange.fr

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English :

The Marche Rose is a solidarity event bringing together participants committed to the fight against cancer. In a friendly atmosphere, everyone walks to raise awareness, support patients and fund research. A moment of unity and hope for a future without cancer.

L’événement Club Vosgien Marche rose contre le cancer Gunsbach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster