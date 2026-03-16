Club Vosgien Munster Col de la Schlucht

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 07:15:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

8 heures de marche, 18 km, 1100 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés).

Dimanche 5 juillet 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de MUNSTER au COL DE LA SCHLUCHT. Une belle montée un peu sportive par le col du Wettstein, le gazon du Faing, la grande crête nord et le sommet du Tanet.

Départ à 7 h 15 de la place de la Gare à Munster, repas tiré du sac. Retour en bus. 8 heures de marche, 18 km, 1100 m de dénivelé, pour randonneurs confirmés (difficulté 4/5) ! Inscription obligatoire auprès du guide Jean-Claude CHARLES tel 06 36 75 75 91.

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 75 75 91

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English :

8-hour walk, 18 km, 1100 m ascent, difficulty 4/5 (for experienced hikers).

L’événement Club Vosgien Munster Col de la Schlucht Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster