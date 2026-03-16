Club Vosgien Wettstein Hautes Huttes

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Départ du Col du Wettstein via la chapelle Sainte Barbe, avec de superbes points de vue sur la Petite Vallée.

Jeudi 9 juillet 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée du COL DU WETTSTEIN aux HAUTES HUTTES. Venez découvrir les paysages champêtres du Val d’Orbey.

Départ à 14 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, 3 h 30 de marche, 9 km, 330 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Guide Claude SYREN tel 07 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

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English :

Departure from Col du Wettstein via Chapelle Sainte Barbe, with superb views over the Petite Vallée.

L’événement Club Vosgien Wettstein Hautes Huttes Munster a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster