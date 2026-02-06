Cluedo meurtre à Lauzerte le Puits Empoisonné Lauzerte
Cluedo meurtre à Lauzerte le Puits Empoisonné
service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
Date : 
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Cité médiévale de Lauzerte. Un corps inanimé. Un liquide suspect au coin de ses lèvres. Un puits empoisonné. 11 suspects. Trouvez le coupable !
service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61
English :
Medieval town of Lauzerte. An inanimate body. A suspicious liquid at the corner of his lips. A poisoned well. 11 suspects. Find the culprit!
