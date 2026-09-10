Informations pratiques

Clytemnestre La Paillette Rennes 10 et 11 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Une prise de parole musicale donne voix à Clytemnestre, figure mythologique réinterprétée pour questionner violences et pouvoir.

**Une prise de parole musicale, spectaculaire, drag et inédite inspirée par une figure révolutionnaire de la mythologie grecque.**

Clytemnestre fait partie de ces figures féminines écrasées par l’Histoire : créature lubrique et démoniaque, cette reine déchue fait peur à l’homme. Elle défie l’ordre établi : meurtre, tromperie, haine conjugale, désamour de ses enfants. Et après sa mort, elle est reléguée au rang de sorcière. Elle devient alors un exemple de conte pour effrayer les petites filles.

La compagnie La Revanche de Simone lui donne la parole pour voir ce que, elle, elle peut en dire. Au plateau, la comédienne Nikita Faulon, accompagnée du musicien Raphaël Mars, se réapproprie cette tragédie, et se fait la voix de ce personnage mythique. Au-delà du sang et de la folie, quelle est sa véritable histoire et la dimension politique de son geste ? Une histoire qui résonne avec la réalité, encore tragique, des violences masculines de notre monde contemporain.

C’est dans un show rythmé, à grands coups de paillettes et d’insolence, que Clytemnestre s’affirme enfin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-10T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-11T21:15:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/clytemnestre

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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