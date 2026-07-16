Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Santé de Villejean, Campus Santé – Villejean / Agora, Rennes
jeudi 3 septembre 2026 · Campus Santé - Villejean / Agora · Rennes
Informations pratiques
Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Santé de Villejean Jeudi 3 septembre, 12h00 Campus Santé – Villejean / Agora Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T12:00:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T12:00:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00
Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre cadeau de bienvenue !
► Forum d’informations
Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions dans le hall du bâtiment 2
► Points infos étudiants
Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.
► Massage Shiatsu
Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage Shiatsu, à proximité de l’Agora.
► Rando Photo
Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le Siuaps. Un cadeau offert à tous les participantes et participants.
► Atelier créatif
Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec Urban River.
► Atelier Cuisine
Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.
► Robot Photo
Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo située sur l’Agora
► Food-Trucks
Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.
► Bar à sirops
Rafraîchissez-vous au bar à sirops et rencontrez les étudiants relais info du pôle vie étudiante, sur la place de l’Agora.
► Ambiance musicale
Ecoutez le son de DJ Sono Lights Crew sur la place de l’Agora.
Ne manquez pas ce rendez-vous d’accueil de rentrée concocté en lien avec les assos étudiantes de votre campus.
Campus Santé – Villejean / Agora 2 avenue du Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex Rennes 35043 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://urbanriver.fr/ »}]
Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et leur faire découvrir leur campus.
© Frédéric Obé – Université de Rennes
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