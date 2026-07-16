Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Santé de Villejean, Campus Santé – Villejean / Agora, Rennes

Informations pratiques

Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Santé de Villejean Jeudi 3 septembre, 12h00 Campus Santé – Villejean / Agora Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T12:00:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T12:00:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre cadeau de bienvenue !

► Forum d’informations

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions dans le hall du bâtiment 2

► Points infos étudiants

Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

► Massage Shiatsu

Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage Shiatsu, à proximité de l’Agora.

► Rando Photo

Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le Siuaps. Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

► Atelier créatif

Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec Urban River.

► Atelier Cuisine

Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

► Robot Photo

Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo située sur l’Agora

► Food-Trucks

Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

► Bar à sirops

Rafraîchissez-vous au bar à sirops et rencontrez les étudiants relais info du pôle vie étudiante, sur la place de l’Agora.

► Ambiance musicale

Ecoutez le son de DJ Sono Lights Crew sur la place de l’Agora.

Ne manquez pas ce rendez-vous d’accueil de rentrée concocté en lien avec les assos étudiantes de votre campus.

Campus Santé – Villejean / Agora 2 avenue du Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex Rennes 35043 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://urbanriver.fr/ »}]

Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et leur faire découvrir leur campus.

© Frédéric Obé – Université de Rennes