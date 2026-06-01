Cmr Party ! voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cmr Party !

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin c’est la Cmr Party à Pôle Sud.

L’association Cmr Landes vous invite à son événement de fin d’année en musique !

À 16h, venez danser et chanter au Bal des Jardins Musicaux, un moment gratuit et ouvert à toutes les familles avec enfants dès 2 ans.

À 20h30, la Chorale ON AIR monte sur scène accompagnée de la chorale de la Rockschool de La Locomotive et des élèves du Conservatoire des Landes.

Participation libre sur réservation sur notre site internet.

Ouverture des portes à 19h. Bar et foodtruck sur place pour prolonger la soirée dans une ambiance conviviale. .

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 68 charlotte.richard@lescmr-landes.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cmr Party !

Saturday June 20 is the Cmr Party at Pôle Sud.

The Cmr Landes association invites you to its end-of-year musical event!

L’événement Cmr Party ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS