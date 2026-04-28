Saint-Vincent-de-Tyrosse

Festival des métiers d’art by Maestri’Art

Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au programme du festival 2026 + d’une vingtaine d’artisans d’art de domaines différents, des démonstrations de leurs savoir-faire, ateliers, apéro-concert, tombola & food trucks. Gratuit & ouvert à tous.

Après la réussite et l’engouement des 3 éditions précédentes autour de nos métiers d’arts, nous avions à coeur de continuer à être cette passerelle entre les ateliers de nos exposants et le grand public. Retrouvez l’ambiance festive et conviviale, élément clé du festival ! De plus, à travers ces éditions précédentes, des collaborations sont nées entre certains artisans et ont permis de développer des activités localement.

Une édition 2026 qui réunira plus d’une vingtaine d’artisans d’art, avec des démonstrations de leurs savoir-faire, ateliers, apéro-concert, restauration sur place avec food trucks. .

Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 61 95 55 associationmaestriart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des métiers d’art by Maestri’Art

On the 2026 festival program: more than twenty artisans from different fields, demonstrations of their skills, workshops, aperitif-concert, tombola & food trucks. Free & open to all.

L’événement Festival des métiers d’art by Maestri’Art Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS