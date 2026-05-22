Fêtes de burry Salle de burry Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Fêtes de burry

Salle de burry Rue des genêts Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fêtes traditionnelles du quartier de burry à St Vincent de Tyrosse ! Venez passer une journée festive, conviviale et inoubliable !

Une journée festive, conviviale et inoubliable !

Avec en nouveauté un marché des artisans et créateurs !

14h30 Concours de pétanque en triplette

15h00 Animation sportive intergénérationnelle

Structures gonflables, balades à poney, maquillage, goûter pour enfants

19h30 repas moules frites .

Salle de burry Rue des genêts Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 87 85

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English : Fêtes de burry

Traditional festivities in the Burry district of St Vincent de Tyrosse! Come and spend a festive, friendly and unforgettable day!

L’événement Fêtes de burry Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS