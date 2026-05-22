Fêtes de burry Salle de burry Moliets-et-Maa
Fêtes de burry Salle de burry Moliets-et-Maa samedi 20 juin 2026.
Moliets-et-Maa
Fêtes de burry
Salle de burry Rue des genêts Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fêtes traditionnelles du quartier de burry à St Vincent de Tyrosse ! Venez passer une journée festive, conviviale et inoubliable !
Une journée festive, conviviale et inoubliable !
Avec en nouveauté un marché des artisans et créateurs !
14h30 Concours de pétanque en triplette
15h00 Animation sportive intergénérationnelle
Structures gonflables, balades à poney, maquillage, goûter pour enfants
19h30 repas moules frites .
Salle de burry Rue des genêts Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 87 85
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English : Fêtes de burry
Traditional festivities in the Burry district of St Vincent de Tyrosse! Come and spend a festive, friendly and unforgettable day!
L’événement Fêtes de burry Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS
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