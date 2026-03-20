La Guinguette Equestre Saint-Vincent-de-Tyrosse
La Guinguette Equestre Saint-Vincent-de-Tyrosse mardi 28 juillet 2026.
La Guinguette Equestre
Domaine de magret Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Venez passez une soirée inoubliable à la guinguette.
Concert live, spectacle équestre, repas autour du brasero.
Art équestre chorégraphié, concert live de jazz manouche, restauration à la guinguette autour du brasero.
Voltige haute école, pyrotechnie. .
Domaine de magret Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 06 52 37 kvalevent@gmail.com
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English : La Guinguette Equestre
Come and spend an unforgettable evening at the guinguette.
Live concert, horse show, meal around the brazier.
L’événement La Guinguette Equestre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI LAS