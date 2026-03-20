La Guinguette Equestre

Domaine de magret Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Venez passez une soirée inoubliable à la guinguette.

Concert live, spectacle équestre, repas autour du brasero.

Art équestre chorégraphié, concert live de jazz manouche, restauration à la guinguette autour du brasero.

Voltige haute école, pyrotechnie. .

Domaine de magret Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 06 52 37 kvalevent@gmail.com

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English : La Guinguette Equestre

Come and spend an unforgettable evening at the guinguette.

Live concert, horse show, meal around the brazier.

L’événement La Guinguette Equestre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI LAS