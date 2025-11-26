CNAC Variation de répertoire Optraken Cirque Historique Châlons-en-Champagne

CNAC Variation de répertoire Optraken

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : 2026-03-04 19:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-04

Tout public

Variation de répertoire OPTRAKEN (Création 2017)

Collectif Galactik ensemble et la 40ème promotion du Centre National des Arts du Cirque.

L’univers du Collectif Galactik Ensemble gravite autour de l’acrobatie de situation, ce rapport direct et concret entre un environnement accidenté et notre capacité à s’adapter.

Dans Optraken, les mouvements acrobatiques ne sont pas qu’élégants et virtuoses, ils sont utiles et nécessaires face aux dangers qui entourent le groupe. Un sol qui se dérobe, un plafond qui tombe, une chute d’objet, les acrobates doivent faire preuve d’intelligence et user de tous leurs talents pour se sortir des situations périlleuses de ce joyeux bazar.

En confiant cette variation de répertoire aux étudiant(e)s de première année du CNAC, c’est une toute nouvelle création qui est imaginée. Sur la piste du cirque historique, les jeunes circassien(ne)s se jouent du danger pour notre plus grand plaisir et émerveillement. .

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est billetterie@cnac.fr

