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Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Jardin des douves du Château · Nantes

Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Jardin des douves du Château
Adresse
Rue des Etats
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 20:00 – 21:15
Gratuit : oui  Tout public, Personne en situation de handicap 

Concert – Chants polyphoniques à danser Dans ce face-à-face percutant, les deux voix singulières de Caroline Dufau et Lila Fraysse se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 12 ans de complicité artistique, en puisant dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des archives et les replacent dans le fil de l’oralité. Les personnages féminins des chansons se réapproprient leur puissance désirante et l’affirment. Lila Fraysse et Caroline Dufau : voix et musique Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes : Les gilets vibrants permettent de ressentir la musique par des vibrations. Ce dispositif est proposé pour ce concert et prêté gratuitement en échange d’une pièce d’identité : uniquement sur inscription à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03, dans la limite de disponibilité.

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/


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