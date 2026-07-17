Cocanha – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Tout public, Personne en situation de handicap

Concert – Chants polyphoniques à danser Dans ce face-à-face percutant, les deux voix singulières de Caroline Dufau et Lila Fraysse se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 12 ans de complicité artistique, en puisant dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des archives et les replacent dans le fil de l’oralité. Les personnages féminins des chansons se réapproprient leur puissance désirante et l’affirment. Lila Fraysse et Caroline Dufau : voix et musique Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes : Les gilets vibrants permettent de ressentir la musique par des vibrations. Ce dispositif est proposé pour ce concert et prêté gratuitement en échange d’une pièce d’identité : uniquement sur inscription à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03, dans la limite de disponibilité.

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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