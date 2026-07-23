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Cochon de lait à la broche du RMCR Morcenx-la-Nouvelle

samedi 8 août 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Cochon de lait à la broche du RMCR Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Cochon de lait à la broche du RMCR

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez soutenir le RMCR en venant déguster le cochon de lait à la broche préparé par ses bénévoles !
Réservation obligatoire
Menu adulte 18 €
Menu enfant 8 €
Buvette sur place
Animation par DJ Lolo
Venez soutenir le RMCR en venant déguster le cochon de lait à la broche préparé par ses bénévoles !
Réservation obligatoire
Menu adulte 18 €
Menu enfant 8 €
Buvette sur place
Animation par DJ Lolo   .

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50  otmorcenx@paysmorcenais.fr

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English : Cochon de lait à la broche du RMCR

Come support the RMCR by enjoying the suckling pig on a spit prepared by its volunteers!
Reservations required
Adult meal: 18 ?
Children’s meal: 8 ?
Refreshments available on site
Entertainment by DJ Lolo

L’événement Cochon de lait à la broche du RMCR Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morcenx

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