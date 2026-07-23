Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Cochon de lait à la broche du RMCR

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez soutenir le RMCR en venant déguster le cochon de lait à la broche préparé par ses bénévoles !

Réservation obligatoire

Menu adulte 18 €

Menu enfant 8 €

Buvette sur place

Animation par DJ Lolo

Venez soutenir le RMCR en venant déguster le cochon de lait à la broche préparé par ses bénévoles !

Réservation obligatoire

Menu adulte 18 €

Menu enfant 8 €

Buvette sur place

Animation par DJ Lolo .

Place Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 otmorcenx@paysmorcenais.fr

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English : Cochon de lait à la broche du RMCR

Come support the RMCR by enjoying the suckling pig on a spit prepared by its volunteers!

Reservations required

Adult meal: 18 ?

Children’s meal: 8 ?

Refreshments available on site

Entertainment by DJ Lolo

L’événement Cochon de lait à la broche du RMCR Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morcenx