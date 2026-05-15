Cochon de lait Morcenx-la-Nouvelle
Cochon de lait Morcenx-la-Nouvelle samedi 1 août 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Cochon de lait
Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
En cours de programmation
En cours de programmation .
Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
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English : Cochon de lait
Cochon de lait (suckling pig) organized by the Morcenx/Rion rugby club.
Menu and program being finalized
L’événement Cochon de lait Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Morcenx
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