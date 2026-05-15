Morcenx-la-Nouvelle

Cochon de lait

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

En cours de programmation

En cours de programmation .

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

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English : Cochon de lait

Cochon de lait (suckling pig) organized by the Morcenx/Rion rugby club.

Menu and program being finalized

L’événement Cochon de lait Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Morcenx