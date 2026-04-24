Sortie en famille Aiguisez vos sens Morcenx-la-Nouvelle
Sortie en famille Aiguisez vos sens Morcenx-la-Nouvelle mercredi 12 août 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Sortie en famille Aiguisez vos sens
211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 3.75 – 3.75 – 3.75 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Imaginez ne pas la voir mais la sentir ne pas l’observer mais l’écouter ne pas la regarder mais la toucher ! Venez en famille découvrir la nature autrement !
Sur réservation
Imaginez ne pas la voir mais la sentir ne pas l’observer mais l’écouter ne pas la regarder mais la toucher ! Venez en famille découvrir la nature autrement !
Sur réservation .
211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52 contact@reserve-arjuzanx.fr
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English :
Imagine not seeing it but smelling it, not observing it but listening to it, not looking at it but touching it! Come and discover nature in a whole new way!
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L’événement Sortie en famille Aiguisez vos sens Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Morcenx
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