Morcenx-la-Nouvelle

Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM

Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM .

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clemdirection.asso@gmail.com

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English : Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM

Come and discover the CLEM garden party and clothing swap

L’événement Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx