Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle
Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle vendredi 24 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM
5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM
Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM .
5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clemdirection.asso@gmail.com
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English : Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM
Come and discover the CLEM garden party and clothing swap
L’événement Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx
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