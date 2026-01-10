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Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : 5 Domaine de Moré

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Morcenx-la-Nouvelle

Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM
Venez découvrir la fête au jardin et le troc de vêtement proposé par le CLEM   .

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16  clemdirection.asso@gmail.com

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English : Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM

Come and discover the CLEM garden party and clothing swap

L’événement Fête au jardin et Troc de vêtement CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx

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