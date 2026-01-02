Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay Morcenx-la-Nouvelle
Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay Morcenx-la-Nouvelle mardi 7 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay
Médiathèque de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Venez découvrir l’exposition Au cœur de la région par Dédé Garbay .
Au sein de cette exposition, vous pourrez admirer les 30 aquarelles d’un aquarelliste morcenais
Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h
Venez découvrir l’exposition Au cœur de la région par Dédé Garbay .
Au sein de cette exposition, vous pourrez admirer les 30 aquarelles d’un aquarelliste morcenais
Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h .
Médiathèque de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay
Come discover the exhibition “At the Heart of the Region by Déd Garbay.”
In this exhibition, you can admire 30 watercolors by a watercolorist from Morcenais.
Opening reception on Friday, July 10, at 6 p.m.
L’événement Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx
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