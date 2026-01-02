Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay Morcenx-la-Nouvelle mardi 7 juillet 2026.

Morcenx-la-Nouvelle

Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay

Médiathèque de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir l’exposition Au cœur de la région par Dédé Garbay .

Au sein de cette exposition, vous pourrez admirer les 30 aquarelles d’un aquarelliste morcenais

Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h

Venez découvrir l’exposition Au cœur de la région par Dédé Garbay .

Au sein de cette exposition, vous pourrez admirer les 30 aquarelles d’un aquarelliste morcenais

Vernissage le vendredi 10 juillet à 18h .

Médiathèque de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay

Come discover the exhibition “At the Heart of the Region by Déd Garbay.”

In this exhibition, you can admire 30 watercolors by a watercolorist from Morcenais.

Opening reception on Friday, July 10, at 6 p.m.

L’événement Exposition Au coeur de la région par Dédé Garbay Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx