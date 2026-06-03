Savoir nager CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle

Savoir nager

CLEM 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-06 13:15:00

Date(s) :

2026-07-07

L’association CLEM propose des cours de natation à la piscine de Mimizan pour les enfants de 7 à 10 ans avec des encadrants qualifiés.

10 séances en petits groupes de 4 enfants, avec 2 cours par semaine pour progresser rapidement et en toute sécurité.

Conditions d’inscriptions, informations auprès

L’association CLEM propose des cours de natation à la piscine de Mimizan pour les enfants de 7 à 10 ans avec des encadrants qualifiés.

10 séances en petits groupes de 4 enfants, avec 2 cours par semaine pour progresser rapidement et en toute sécurité.

Conditions d’inscriptions, informations auprès du CLEM .

CLEM 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.direction.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Savoir nager

APhare a moment of connection with your child, with a DIY workshop led by Nathalie Lengelé from the Mine de Rien association

L’événement Savoir nager Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Morcenx