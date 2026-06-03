Savoir nager CLEM Morcenx-la-Nouvelle
Savoir nager CLEM Morcenx-la-Nouvelle mardi 7 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Savoir nager
CLEM 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-06 13:15:00
Date(s) :
2026-07-07
L’association CLEM propose des cours de natation à la piscine de Mimizan pour les enfants de 7 à 10 ans avec des encadrants qualifiés.
10 séances en petits groupes de 4 enfants, avec 2 cours par semaine pour progresser rapidement et en toute sécurité.
Conditions d’inscriptions, informations auprès
L’association CLEM propose des cours de natation à la piscine de Mimizan pour les enfants de 7 à 10 ans avec des encadrants qualifiés.
10 séances en petits groupes de 4 enfants, avec 2 cours par semaine pour progresser rapidement et en toute sécurité.
Conditions d’inscriptions, informations auprès du CLEM .
CLEM 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.direction.asso@gmail.com
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English : Savoir nager
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L’événement Savoir nager Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Morcenx
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