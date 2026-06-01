Journée découverte du basket Morcenx-la-Nouvelle
Journée découverte du basket Morcenx-la-Nouvelle mercredi 24 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Journée découverte du basket
Gymnase Léon Brouste Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Le basket, une passion, un club, une équipe !
Viens tester, apprends, partage et prends du plaisir à jouer au basket !
A partir de 8 ans
Découvre le basket, rejoins l’aventure !
Le basket, une passion, un club, une équipe !
Viens tester, apprends, partage et prends du plaisir à jouer au basket !
A partir de 8 ans
Découvre le basket, rejoins l’aventure ! .
Gymnase Léon Brouste Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 67 55 corres.morcenx@gmail.com
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English : Journée découverte du basket
Basketball: a passion, a club, a team!
Come try it out, learn, share, and have fun playing basketball!
Ages 8 and up
Discover basketball—join the adventure!
L’événement Journée découverte du basket Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morcenx
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