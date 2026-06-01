Morcenx-la-Nouvelle

Journée découverte du basket

Gymnase Léon Brouste Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le basket, une passion, un club, une équipe !

Viens tester, apprends, partage et prends du plaisir à jouer au basket !

A partir de 8 ans

Découvre le basket, rejoins l’aventure !

Le basket, une passion, un club, une équipe !

Viens tester, apprends, partage et prends du plaisir à jouer au basket !

A partir de 8 ans

Découvre le basket, rejoins l’aventure ! .

Gymnase Léon Brouste Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 67 55 corres.morcenx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée découverte du basket

Basketball: a passion, a club, a team!

Come try it out, learn, share, and have fun playing basketball!

Ages 8 and up

Discover basketball—join the adventure!

L’événement Journée découverte du basket Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morcenx