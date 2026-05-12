Morcenx-la-Nouvelle

Concours rampeau et quilles 2026 Finale

Centre Léo Thual 9 av. Foch Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous vous pour le traditionnel concours Rampeau et Quilles 2026 organisé par le Rampeau Rail Morcenais !

Les dates 2026

– Les 06, 07, 13, 14, 20, 21 juin de 9h00 à 12h00.

– Le vendredi 26 juin de 16h00 à 20h00

– Le samedi 27 juin de 9h00 à 12h00

Rendez-vous vous pour le traditionnel concours Rampeau et Quilles 2026 organisé par le Rampeau Rail Morcenais !

Les dates 2026

– Les 06, 07, 13, 14, 20, 21 juin de 9h00 à 12h00.

– Le vendredi 26 juin de 16h00 à 20h00

– Le samedi 27 juin de 9h00 à 12h00

FINALE À 15H00

Buvette pendant tout le concours.

Nombreuses coupes et tirage de la bourriche

Le meilleur accueil vous sera réservé, venez nombreux ! .

Centre Léo Thual 9 av. Foch Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 31 93 46

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English : Concours rampeau et quilles 2026 Finale

Join us for the traditional Rampeau et Quilles 2026 competition organized by the Rampeau Rail Morcenais! ?

The 2026 dates:

– June 06, 07, 13, 14, 20, 21 from 9:00 to 12:00.

– Friday, June 26 from 16h00 to 20h00

– Saturday June 27 from 9:00 to 12:00

L’événement Concours rampeau et quilles 2026 Finale Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx