Repas Malgache Morcenx-la-Nouvelle
Repas Malgache Morcenx-la-Nouvelle samedi 27 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Repas Malgache
Salle des fêtes d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez voyager en participant au Repas Malgache proposée par l’association Tiasoa.
Menu adulte 18€
Menu enfant 10€
TOMBOLA
Réservation avant le 20 juin .
Salle des fêtes d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 94 44 93 tiasoa.landes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Malgache
L’événement Repas Malgache Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Morcenx
À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
- Les femmes savantes Morcenx-la-Nouvelle 11 juin 2026
- LudoZen Morcenx-la-Nouvelle 12 juin 2026
- Concours rampeau et quilles 2026 Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026
- Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026
- Rendez-vous nature Fête des mares Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026