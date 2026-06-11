Morcenx-la-Nouvelle

Repas Malgache

Salle des fêtes d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez voyager en participant au Repas Malgache proposée par l’association Tiasoa.

Menu adulte 18€

Menu enfant 10€

TOMBOLA

Réservation avant le 20 juin .

Salle des fêtes d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 94 44 93 tiasoa.landes@gmail.com

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English : Repas Malgache

L’événement Repas Malgache Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Morcenx