LudoZen Morcenx-la-Nouvelle
LudoZen Morcenx-la-Nouvelle vendredi 12 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
LudoZen
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Atelier Zentangle animé par Vanessa Renaudi
Atelier dessin mandala animé par les ludothécaires
Pour un moment zen, réservation conseillée
Atelier Zentangle animé par Vanessa Renaudi
Atelier dessin mandala animé par les ludothécaires
Pour un moment zen, réservation conseillée .
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LudoZen
Zentangle workshop with Vanessa Renaudi
Mandala drawing workshop led by the toy librarians
For a zen moment, reservation recommended
L’événement LudoZen Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morcenx
À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
- Kilian Bron Mirage Morcenx-la-Nouvelle 9 juin 2026
- Les femmes savantes Morcenx-la-Nouvelle 11 juin 2026
- Concours rampeau et quilles 2026 Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026
- Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026
- Rendez-vous nature Fête des mares Morcenx-la-Nouvelle 13 juin 2026