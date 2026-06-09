Morcenx-la-Nouvelle

LudoZen

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:30:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Atelier Zentangle animé par Vanessa Renaudi

Atelier dessin mandala animé par les ludothécaires

Pour un moment zen, réservation conseillée

Atelier Zentangle animé par Vanessa Renaudi

Atelier dessin mandala animé par les ludothécaires

Pour un moment zen, réservation conseillée .

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

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English : LudoZen

Zentangle workshop with Vanessa Renaudi

Mandala drawing workshop led by the toy librarians

For a zen moment, reservation recommended

L’événement LudoZen Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morcenx