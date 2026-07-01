Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS !

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

2 jours de fête jeux pour les plus jeunes, repas, cours à trottinettes, exposition, rampeau, tombola, messe, spectacle…

Dans le cadre des fêtes de Sindères, réservez votre repas !

Samedi 25 juillet

19h REPAS PRÉPARÉ PAR JEANINE ANDRÉ ET ANIMÉ PAR DJ Tony

RÉSERVATION & REGLEMENT A L’OFFICE DE TOURISME

Menu adulte 19€

Entrée au choix Anguillons persilles ou Moules marinieres + frites

Plat au choix Langue de boeuf sauce madere ou Pave de boeuf + frites

Dessert Tarte normande

Enfant 10€

Steak haché frites / Tarte normande / Soda .

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 comitesdesfetessinderes@gmail.com

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English : Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS !

2 days of festivities: games for the youngest, meals, scooter course, exhibition, rampeau, tombola, mass, show…

L’événement Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS ! Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Morcenx