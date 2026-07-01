Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS ! Morcenx-la-Nouvelle
samedi 25 juillet 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS !
Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
2 jours de fête jeux pour les plus jeunes, repas, cours à trottinettes, exposition, rampeau, tombola, messe, spectacle…
Dans le cadre des fêtes de Sindères, réservez votre repas !
Samedi 25 juillet
19h REPAS PRÉPARÉ PAR JEANINE ANDRÉ ET ANIMÉ PAR DJ Tony
RÉSERVATION & REGLEMENT A L’OFFICE DE TOURISME
Menu adulte 19€
Entrée au choix Anguillons persilles ou Moules marinieres + frites
Plat au choix Langue de boeuf sauce madere ou Pave de boeuf + frites
Dessert Tarte normande
Enfant 10€
Steak haché frites / Tarte normande / Soda .
Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 comitesdesfetessinderes@gmail.com
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English : Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS !
2 days of festivities: games for the youngest, meals, scooter course, exhibition, rampeau, tombola, mass, show…
L’événement Fêtes locales Sindères RESERVEZ VOTRE REPAS ! Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Morcenx
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