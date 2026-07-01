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AGENDA · Morcenx-la-Nouvelle

Sardinade du FC Morcenx-Arengosse Morcenx-la-Nouvelle

dimanche 19 juillet 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Sardinade du FC Morcenx-Arengosse Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle du Maroc, Place du Maroc
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Morcenx-la-Nouvelle

Sardinade du FC Morcenx-Arengosse

Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez nombreux à la soirée Sardinade et Moules organisée par le FC Morcenx Arengosse.

Au programme
Diffusion de la finale de la coupe du monde
Au menu
Repas adulte Sardines ou Moules ou Grillades/Frites , Tarte aux pommes café offert 14€
Repas enfant steak haché frites glaces 7 €
Venez nombreux à la soirée Sardinade et Moules organisée par le FC Morcenx Arengosse.

Au programme
Diffusion de la finale de la coupe du monde
Au menu
Repas adulte Sardines ou Moules ou Grillades/Frites , Tarte aux pommes café offert 14€
Repas enfant steak haché frites glaces 7 €
Réservation auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 13 juillet   .

Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sardinade du FC Morcenx-Arengosse

We hope to see many of you at the Sardine and Mussel Night organized by FC Morcenx Arengosse.

On the program:
Live broadcast of the World Cup final
On the menu:
Adult meal: Sardines or mussels or grilled meats/fries, apple pie, and free coffee—14?
Children’s meal: Hamburger steak, fries, and ice cream—7 ?

L’événement Sardinade du FC Morcenx-Arengosse Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morcenx

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