Morcenx-la-Nouvelle

Charlotade et repas

aux arènes Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

En cours de programmation

En cours de programmation .

aux arènes Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine rionmorcenx.rugby@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Charlotade et repas

Charlotade organized by the Morcenx/Rion rugby club ?

Doors open at 7.30pm.

Bullfighting games. ? Catering and refreshments on site. ?

Everything you need for an excellent evening!!!?

L’événement Charlotade et repas Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Morcenx