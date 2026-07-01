Ouverture de la boutique solidaire Secours Populaire de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle
samedi 11 juillet 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Ouverture de la boutique solidaire Secours Populaire de Morcenx
25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Ouverture de la boutique solidaire de 9h00 à 13h00
Bon accueil assuré
Ouverture de la boutique solidaire de 9h00 à 13h00
Bon accueil assuré
Entrée libre .
25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 89 09 secourspop.morcenx@gmail.com
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English : Ouverture de la boutique solidaire Secours Populaire de Morcenx
Open from 9:00 am to 1:00 pm
A warm welcome guaranteed
L’événement Ouverture de la boutique solidaire Secours Populaire de Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morcenx
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