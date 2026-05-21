Morcenx-la-Nouvelle

Course landaise

Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent

Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste

Animation musicale Harmonie La Cigale

Débisaïre Didier Goeytes

Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent

Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste

Animation musicale Harmonie La Cigale

Débisaïre Didier Goeytes .

Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 08 57

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English : Course landaise

Come to the bullring to discover the Landes hors competition race counting for the Boléro d’Argent

Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste

Musical entertainment: Harmonie La Cigale

Debisaïre: Didier Goeytes

L’événement Course landaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx