Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course landaise Morcenx-la-Nouvelle

Course landaise Morcenx-la-Nouvelle

Course landaise Morcenx-la-Nouvelle dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Aux arènes

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

Course landaise

Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Animation musicale Harmonie La Cigale
Débisaïre Didier Goeytes
Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Animation musicale Harmonie La Cigale
Débisaïre Didier Goeytes   .

Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 08 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course landaise

Come to the bullring to discover the Landes hors competition race counting for the Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Musical entertainment: Harmonie La Cigale
Debisaïre: Didier Goeytes

L’événement Course landaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx

À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)