Course landaise Morcenx-la-Nouvelle
Course landaise Morcenx-la-Nouvelle dimanche 21 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Course landaise
Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Animation musicale Harmonie La Cigale
Débisaïre Didier Goeytes
Venez nombreux aux arènes découvrir la course landaise hors compétition comptant pour le Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Animation musicale Harmonie La Cigale
Débisaïre Didier Goeytes .
Aux arènes Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 08 57
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English : Course landaise
Come to the bullring to discover the Landes hors competition race counting for the Boléro d’Argent
Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla Gaëtan Labaste
Musical entertainment: Harmonie La Cigale
Debisaïre: Didier Goeytes
L’événement Course landaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx
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